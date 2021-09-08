Мужская сборная России по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы-2021 со второго места в группе.
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В 1/8 финала российская команда встретится со сборной Украины. Матч состоится 11 сентября.
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  • Чемпионат Европы по волейболу проходит в польском Гданьске.
  • В группе С Россия обыграла Нидерланды, Финляндию, Испанию и Северную Македонию, но уступила Турции.
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