Мужская сборная России по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы-2021 со второго места в группе.
В 1/8 финала российская команда встретится со сборной Украины. Матч состоится 11 сентября.
Лига наций. Предварительный раунд
Сборная России впервые не попала в Финал четырех Лиги наций
- Чемпионат Европы по волейболу проходит в польском Гданьске.
- В группе С Россия обыграла Нидерланды, Финляндию, Испанию и Северную Македонию, но уступила Турции.
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