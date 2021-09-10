Мужская сборная Украины получит 10 миллионов гривен (более 27 миллионов рублей) в случае победы над Россией в матче 1/8 финала чемпионате Европы. Соответствующую информацию опубликовала Федерация волейбола Украины.
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«Благодаря поддержке наших корпоративных партнеров и спонсоров у сборной Украины сейчас есть возможность мотивировать спортсменов в финансовом плане. Наш волейбол требует большей финансовой поддержки. Только при достойном внимании к нашему виду спорта мы сможем достичь результатов на мировом уровне», – сообщил глава Федерации волейбола страны Михаил Мельник.
Чемпионат Европы
Россия сыграет с Украиной на ЧЕ по волейболу
08/09/2021 В 19:56
  • Россия встретится с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы в Гданьске.
  • Игра назначена на субботу, 11 сентября.
Сборная России сыграет с Украиной в 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу
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