Мужская сборная Украины получит 10 миллионов гривен (более 27 миллионов рублей) в случае победы над Россией в матче 1/8 финала чемпионате Европы. Соответствующую информацию опубликовала Федерация волейбола Украины.

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«Благодаря поддержке наших корпоративных партнеров и спонсоров у сборной Украины сейчас есть возможность мотивировать спортсменов в финансовом плане. Наш волейбол требует большей финансовой поддержки. Только при достойном внимании к нашему виду спорта мы сможем достичь результатов на мировом уровне», – сообщил глава Федерации волейбола страны Михаил Мельник.

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Россия встретится с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы в Гданьске.

Игра назначена на субботу, 11 сентября.

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