Мужская сборная России в трех сетах проиграла Польше в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу.
Счет по партиям – 25:14, 26:24, 25:19 в пользу поляков. Самым результативным игроком в составе России стал Егор Клюка, набравший 12 очков.
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- В 1/8 финала российская команда победила Украину – 22:25, 25:16, 25:22, 25:22.
- В группе С Россия обыграла Нидерланды, Финляндию, Испанию и Северную Македонию, но уступила Турции.
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