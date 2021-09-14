Мужская сборная России в трех сетах проиграла Польше в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу.

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Счет по партиям – 25:14, 26:24, 25:19 в пользу поляков. Самым результативным игроком в составе России стал Егор Клюка, набравший 12 очков.

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В 1/8 финала российская команда победила Украину – 22:25, 25:16, 25:22, 25:22.

В группе С Россия обыграла Нидерланды, Финляндию, Испанию и Северную Македонию, но уступила Турции.

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