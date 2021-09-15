Главное условие победы волейбольной России – Максим Михайлов в диагонали? Чтобы ответить на этот вопрос команда Туомаса Саммелвуо специально отправилась на чемпионат Европы без главного забивающего России. Все-таки №17 не молод, отдых ему прописан.

Ожидалось, что потерю нивелирует Виктор Полетаев – второй диагональный, но и тот перед самым ЧЕ с травмой остался дома. Финн судорожно начал искать варианты с заменой на этой позиции: пришлось вызывать подмогу из Казани – без опыта в сборной оказался Федор Воронков.

Федор Воронков (Россия), Вильфредо Леон и Петр Новаковский (Польша) Фото: Imago

Чемпионат Европы Россия проиграла Польше в 1/4 финала ЧЕ 17 ЧАСОВ НАЗАД

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Даже факт олимпийского серебра на шее фаворитами на этом ЧЕ русских не делал – все медиа, как и сами поляки, перед матчем во вторник в победе национальной команды были уверены на 100%. И это совсем не праздное самолюбование, по факту – Россия на турнире показывала слабину почти на всех позициях, а особо страдали: подача, прием и нападение. И если из группы сборная вышла на классе, с оговоркой проиграв Турции, то в плей-офф столкнулась с очевидными проблемами в лице Украины и ожидаемо споткнулась о Польшу – все-таки действующие чемпионы мира таких осечек, как на ОИ в Токио, больше допустить не могли.

Да и домашние трибуны накануне несли их к победе. В отличие от русских, которых все-таки эмоционально сожгла Олимпиада, поляки вышли мотивированными – на той стороне чувствовалась нереальная уверенность. А когда ее постоянно подогревают результативные действия двух ключевых игроков, парней не остановить. Леон и Курек показали одинаково мощную реализацию атак – 14 из 19 мячей (74%) у Вильфредо, 11 из 16 (69%) у Бартоша.

«Мы показали нашу силу. Это потрясающий результат, и я очень доволен отношением к игре всей команды. Я даже не ожидал такого хорошего результата», – сказал Леон после матча.

Польские волейболисты после матча 1/4 финала Россия – Польша Фото: Imago

Такого топового дуэта в нападении как раз не хватило России. Егор Клюка ушел в нелюбимую диагональ, где реализовал 65% атаки, Ярослав Подлесных совсем не вошел в игру, и его уже в начале матча заменил прибывший в доигровку Воронков. Все же эти парни своим авторитетом не смогли продавить блок соперника. К тому же перевоплощение Егора в диагонального лишило русских главного – стабильного приема, который поляки регулярно унижали на подаче. Блокирующий Якуб Кохановский даже отметил, что план на матч заключался именно в том, чтобы задавить соперника эйсами и отвести игру россиян от сетки. Вышло!

Россияне же этим компонентом не баловали. «Семь ошибок на подаче. Это много. Тяжело играть, когда так много ошибаемся на подачах и на приемах», – резюмировал Саммельвуо в эфире «Матч ТВ». Эррорами в игре волейболисты также превзошли соперника почти вдвое – 28-15. У команды Саммелвуо, по сути, не оказалось ни одного серьезного аргумента против Польши: ни подачи, ни качественного приема, ни стабильной атаки, ни защиты, ни двух-трех лидеров, как у соперника.

Игра с Польшей, как холодный душ – должен отрезвить Россию после олимпийской эйфории и указать на пробелы в игре. Экспериментальный состав оказался недейственным в борьбе за медали. Что делать сборной в следующем году на ЧМ в России? Забальзамировать Михайлова до 2022 года или найти нового тащера в пару Егору Клюке. Иначе, сборная будет довольствоваться лишь ранними стадиями плей-офф.

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