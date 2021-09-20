В польском Катовице завершился мужской чемпионате Европы по волейболу.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
Чемпионом стала сборная Италии, в финале обыгравшая Словению в пяти сетах со счетом 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11.
Чемпионат Европы
Сербия обыграла Словению в финале чемпионата Европы
29/09/2019 В 18:01
  • В матче за бронзовые награды Польша не оставила никаких шансов Сербии – 25:22, 25:16, 25:22.
  • Сборная России выбыла на стадии 1/4 финала, уступив полякам – 14:25, 24:26, 19:25.
Волейболисты после поражения от Польши на ЧЕ улетают домой. Команде в отсутствии Михайлова нужен новый тащер?
Смотрите каналы Eurosport прямо на сайте
Чемпионат Европы
«Спирик один раз играл этот турнир и выиграл его!» Спиридонов – о вылете волейболистов с Евро
24/09/2019 В 07:53
Чемпионат Европы
Россия вылетела в четвертьфинале Евро от Словении
23/09/2019 В 21:00