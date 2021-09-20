В польском Катовице завершился мужской чемпионате Европы по волейболу.
Чемпионом стала сборная Италии, в финале обыгравшая Словению в пяти сетах со счетом 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11.
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Сербия обыграла Словению в финале чемпионата Европы
- В матче за бронзовые награды Польша не оставила никаких шансов Сербии – 25:22, 25:16, 25:22.
- Сборная России выбыла на стадии 1/4 финала, уступив полякам – 14:25, 24:26, 19:25.
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