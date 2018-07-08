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Сборная России по волейболу выиграла Лигу наций и стала первым победителем турнира в истории
Мужчины провели отличный чемпионат.
Мужская сборная России по волейболу стала чемпионом Лиги наций, обыграв в финале команду Франции – 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).
Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной России Максим Михайлов, на его счету 19 очков.
- Лига наций – новый турнир в волейболе. Россия стал первым чемпионом в его истории.
- Бронзовые медали на турнире выиграла сборная США, которая в матче за третье место была сильнее Бразилии (3:0).
(Фото: vesti.ru )
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