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«Мы команда! А все, кто думает иначе, идите на *** [фиг]». Странное обращение волейболиста сборной

«Мы команда! А все, кто думает иначе, идите на *** [фиг]». Странное обращение волейболиста сборной
Eurosport

23 мин. назад

Победил – пошли всех.

8 июля мужская сборная России разгромила Францию в финале первой в истории Лиги наций.

На следующий день блокирующий сборной России Илья Власов оставил странное обращение к болельщикам в инстаграме.

«Мы команда, и этим все сказано! А все, кто думает иначе, идите на *** [фиг]», – написал Власов.

«Мы команда! А все кто думает иначе идите на ***». Странное обращение волейболиста сборной России
  • Лига Наций заменила проводившиеся ежегодно Мировую лигу (мужчины) и Мировой Гран-при (женщины).
  • Бронзовые медали завоевали волейболисты США.

(Фото: официальный сайт Международной федерации волейбола)

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