From Official Website
Сборная России обыграла Польшу и вышла в финал Лиги наций
Впереди только США!
Сборная России в четырех партиях обыграла Польшу и вышла в финал Лиги наций.
Матч завершился со счетом 3-1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21). Самым результативным игроком в команде Туомаса Саммельвуо стал Виктор Полетаев, набравший 24 очка. 19 очков – у Егора Клюки.
- Во втором полуфинале американцы на тай-брейке обыграли бразильцев – 3-2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9).
- Финал состоится ночью с 14 на 15 июля.
- Россия – действующий триумфатор Лиги наций.
Русский волейбол – самый правильный вид спорта. Вот 5 моментов, почему он лучше РПЛ
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте