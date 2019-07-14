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Сборная России обыграла Польшу и вышла в финал Лиги наций

Сборная России обыграла Польшу и вышла в финал Лиги наций
Eurosport

48 мин. назад

Впереди только США!

Сборная России в четырех партиях обыграла Польшу и вышла в финал Лиги наций.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21). Самым результативным игроком в команде Туомаса Саммельвуо стал Виктор Полетаев, набравший 24 очка. 19 очков – у Егора Клюки.

  • Во втором полуфинале американцы на тай-брейке обыграли бразильцев – 3-2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9).
  • Финал состоится ночью с 14 на 15 июля.
  • Россия – действующий триумфатор Лиги наций.

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