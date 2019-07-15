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Россия обыграла американцев и вновь взяла Лигу наций
Русский волейбол снова на коне.
Мужская сборная России выиграла Лигу Наций, победив в главном матче хозяев Финала шести американцев – 3-1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).
Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Волков, набравший 17 очков. Россия превзошла США по количеству блоков и эйсов (10-7, 7-6), а также меньше ошибалась (29-25).
Яковлев, Полетаев и Волков вошли в символическую сборную Лиги наций. MVP стал американец Мэттью Андерсон.
- Сборная России взяла Лигу наций второй год подряд.
- В матче за бронзу чемпионы мира из Польши всухую победили Бразилию – 3-0 (25:17, 25:23, 25:21).
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