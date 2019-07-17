15 июля сборная России сломала США (3-1) и второй раз подряд выиграла Лигу наций. Отдельно можно порадоваться за Дмитрия Волкова: он привезет медаль домой, где его ждет роскошная дама. Знакомьтесь, это Ксения Смирнова, которая вдохновляет лидера сборной России.

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