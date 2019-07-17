Eurosport
Дама, которая вдохновила игрока сборной России на победу в Лиге наций. Кликай и завидуй
Дмитрию Волкову повезло с красоткой.
15 июля сборная России сломала США (3-1) и второй раз подряд выиграла Лигу наций. Отдельно можно порадоваться за Дмитрия Волкова: он привезет медаль домой, где его ждет роскошная дама. Знакомьтесь, это Ксения Смирнова, которая вдохновляет лидера сборной России.
Еще спортивные дамы и их фото:
Фитнес-богиня сделала идеальное тело и заработала 3 млн евро. У нее убойный пресс и горяченные бедра
Австралийская гольфистка засветилась в Maxim. Ей помогла обалденная фигура
Друг Конора из MMA хвастается своей девушкой в соцсетях. Она знаменитость и очень горяча
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте