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Китай - Южная Корея

Лига наций. Предварительный раунд - 30 мая 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Китай (ж) – Южная Корея (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:30 30 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Китай (ж) и Южная Корея (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.