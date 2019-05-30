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Польша - Нидерланды

Лига наций. Предварительный раунд - 30 мая 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Польша (ж) – Нидерланды (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 30 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Польша (ж) и Нидерланды (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.