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Доминиканская Республика - США

Лига наций. Предварительный раунд - 30 мая 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Доминиканская Республика (ж) – США (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 30 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Доминиканская Республика (ж) и США (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.