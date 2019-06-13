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Бельгия - Доминиканская Республика

Лига наций. Предварительный раунд - 13 июня 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Бельгия (ж) – Доминиканская Республика (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 13 июня 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Бельгия (ж) и Доминиканская Республика (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.