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Германия - Бельгия

Лига наций. Предварительный раунд - 12 июня 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Германия (ж) – Бельгия (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 12 июня 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Германия (ж) и Бельгия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.