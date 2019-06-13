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Южная Корея - Болгария

Лига наций. Предварительный раунд - 13 июня 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Южная Корея (ж) – Болгария (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 13 июня 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Южная Корея (ж) и Болгария (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.