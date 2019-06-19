19.06.19
Бельгия (ж)Бельгия (ж)
Не ранее
16:00
Бразилия (ж)Бразилия (ж)
Лига наций. Предварительный раунд • Тур 14
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Бельгия - Бразилия
Лига наций. Предварительный раунд - 19 июня 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Бельгия (ж) – Бразилия (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 19 июня 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Бельгия (ж) и Бразилия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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