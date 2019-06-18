18.06.19
Болгария (ж)Болгария (ж)
Не ранее
11:00
Сербия (ж)Сербия (ж)
Лига наций. Предварительный раунд • Тур 13
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Болгария - Сербия
Лига наций. Предварительный раунд - 18 июня 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Болгария (ж) – Сербия (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 июня 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Болгария (ж) и Сербия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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