20.06.19
Завершено
12
25
17
Россия (ж)Россия (ж)
Не ранее
17:00
25
27
25
Нидерланды (ж)Нидерланды (ж)
Лига наций. Предварительный раунд • Тур 15
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Россия - Нидерланды
Лига наций. Предварительный раунд - 20 июня 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Россия (ж) – Нидерланды (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 20 июня 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Россия (ж) и Нидерланды (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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