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Бразилия - Италия

Лига наций. Предварительный раунд - 18 июня 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Бразилия (ж) – Италия (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 18 июня 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Бразилия (ж) и Италия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.