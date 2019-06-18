18.06.19
Бразилия (ж)Бразилия (ж)
Не ранее
16:00
Италия (ж)Италия (ж)
Лига наций. Предварительный раунд • Тур 13
Таблица
Перед матчем

Онлайн
Бразилия - Италия
Лига наций. Предварительный раунд - 18 июня 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Бразилия (ж) – Италия (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 18 июня 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Бразилия (ж) и Италия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0