20.06.19
Завершено
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25
25
Южная Корея (ж)Южная Корея (ж)
Не ранее
13:00
8
25
20
16
Польша (ж)Польша (ж)
Лига наций. Предварительный раунд • Тур 15
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Южная Корея - Польша
Лига наций. Предварительный раунд - 20 июня 2019

Это Волейбол, и это Лига наций. Предварительный раунд! Следите за матчем Южная Корея (ж) – Польша (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 20 июня 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Южная Корея (ж) и Польша (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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