Сборная России в четырех сетах проиграла Польше в 15-м туре женской волейбольной Лиги наций – 2:3 (17:25, 25:20, 16:25, 25:22, 7:15).

Больше всех очков в этом матче в составе российской команды набрали Ирина Королева и Арина Федоровцева – по 17. Команда Серджо Бузато потеряла шансы на выход в плей-офф турнира за тур до конца группового этапа. В 14-м туре сборная России проиграла США – 1-3 (21:25, 27:25, 23:25, 15:25).

В плей-офф Лиги наций пробились сборные США, Бразилии, Японии и Турции.

Сборная России гарантированно не поднимется выше седьмого места в таблице. А может и опуститься на восьмую строчку, если Нидерланды обыграют Южную Корею.

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