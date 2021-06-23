Мужская сборная России по волейболу не попала в Финал четырех Лиги наций.
Команда Туомаса Саммелвуо не поднимется выше пятой строчки, даже если победит Бразилию в матче последнего тура. Об участи России стало окончательно ясно после победы Словении над Болгарией.
- Сборная России победила в 10 матчах из 14, набрав 31 очко.
- Национальная команда не попала в Финал четырех впервые в истории. Турнир проводится с 2018 года, два предыдущих Россия выиграла.
- Участниками Финала четырех стали Бразилия, Польша, Словения и Франция.
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