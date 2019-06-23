Турнирное положение

Бразилия – Россия, ЧМ-2018Getty Images

Это действительно будет центральный матч этой стадии Лиги наций. Бразилия занимает второе место, Россия – третья, подобного уровня игр на групповом этапе уже не будет. Иран квалифицировался в Финал шести с 30 очками и результатом 10-1, бразильцы с русскими должны отбираться в решающие матчи следом за ними.

«Селесао» также идут 10-1 после 11 встреч, но чаще залезали в тай-брейки и набрали на три очка меньше иранцев. Показатели России – 9-2 (проиграли Франции на старте и Ирану в гостях), но от Бразилии она отстает всего на один балл.

Составы

Новый главный тренер русской команды Туомас Саммелвуо не привез в Куябу всех сильнейших. Через океан не полетели лучший подающий и третий принимающий турнира Егор Клюка, лучший доигровщик прошлой Лиги наций Дмитрий Волков и блокирующий Илья Власов. Как выяснилось, Саммелвуо угадал с отдыхом лидеров, потому что сборная добиралась из Ирана в Бразилию больше суток – 12 часов прождали рейс в аэропорту, еще 17 часов летели.

«Селесао», конечно, привезли на домашний этап всех сильнейших. Тут и неудержимый экс-кубинец Леаль, и доигровщики Рикардо Лукарелли с Уоллесом (все – в топ-15 по атаке на турнире). Это обычная практика – собирать перед своими трибунами самый мощный состав, чтобы порадовать болельщиков.

Последние матчи

Россия проиграла в Куябе всего один сет – первый против Германии, когда на нее свалилась акклиматизация. Дальше сократились ошибки, немцы отдали три партии, а Болгария на следующий день разложилась на молекулы – 0:3, +14 очков.

Бразилия тоже выиграла дважды, но болгары в первый день откусили один сет, а Германия вовсе вела 2-1 и сдалась только на упорном тай-брейке.

Календарь

Для России это последний из грозных соперников. На последнем этапе ее ждут две слабейшие сборные турнира и середняк Аргентина, то есть топ-5 таблицы и место в Финале шести практически гарантировано. Для Туомаса Саммелвуо это будет классной проверкой, на что способна его команда без всех лидеров.

У Бразилии календарь посложнее, даже несмотря на домашнюю столичную площадку. Три соперника из верхней половины таблицы, а Франция с Италией наверняка попадут в финальную стадию. А сам итоговый плей-офф пройдет в США с 10 по 14 июля.

Котировки букмекеров

Победа России: 2,43

Победа Бразилии: 1,56

Тотал матча больше 183,5 за 1,87

Бразилия – Россия, ЧМ-2018Getty Images

Самая безопасная ставка – на то, что хозяева выиграют в четырех партиях, а Россия побарахтается. Проблемы бразильцев наслаиваются на обретающуюся уверенность русских по ходу всего турнира в целом и этапа в Куябе в частности. Да, у «селесао» может не пойти у Уоллеса, но вместо него выйдет Алан Соуза и убьет немцев 17 очками.

В игре с Россией не нужно ждать разгрома ни в одном из сетов. Даже если все закончится со счетом 3-1 в любую из сторон, то другая будет грызть очки до последнего и не отпустит победителя далеко. Матчи в Куябе из четырех партий (Германия – Россия и Бразилия – Болгария) завершались тем, что кто-то из команд бросал играть – отсюда и низкий тотал в районе 175 очков, и счета вроде 25:14.

В ремейке финала ОИ-2012 такого не будет даже на уровне традиций и принципиальности драки. Обе сборные забьют нужное количество мячей и обеспечат необходимый тотал. Грузите у Tennisi – коэффициент 1,87 практически удвоит ставку.

Победа России на тай-брейке за 6,00

Россия, Лига Наций-2019, волейболFrom Official Website

Русские нащупали свой ритм и двигаются в нем последние два матча, соперники отлетают со скоростью подачи Ярослава Подлесных. Бразильцы в игре с Германией попали под идеальный съем и поэтому больше рисковали при силовом вводе, чтобы хоть как-то сбить прием соперника. В этом и будет шанс России – в надежной игре в защите и подъеме тяжелых мячей.

Плюс у команды Саммелвуо есть Виктор Полетаев, который почувствовал химию со связующим Игорем Кобзарем и казнит врага за врагом. «Бизнес Online» пишет, что звездный диагональный не полетит в Австралию на финальный тур Лиги наций, так что с Бразилией он выложится полностью – по-другому не умеет.

Конечно, Бразилия – фаворит, но у нее есть проблемы в этот уикенд, так что самое время ставить на русских. Пятикратная прибыль от Tennisi ждет – нужно лишь верить в то, что бразильцы возьмут два сета. Три остальных заберет Россия.

Бразилия возьмет первый сет, но проиграет России за 6,40

Еще одна рискованная линия, которая вполне ложится в контекст всего происходящего в Куябе. В Южной Америке на матчи сборной России еще не приходили по 6000 человек. Трибуны поддавят русских так же, как акклиматизация пришибла их в первой игре, а Бразилия пока спокойно будет набирать очки.

Молодой и неопытный состав Саммелвуо никогда не играл в таком ревущем дворце, так что вполне логично, что условные Воронков или Семышев поплывут под давлением. Вероятнее всего, России придется входить в игру уже при 0-1 по сетам и цепляться за шансы и брейковые мячи по ходу остатка матча.

У русской сборной есть резервы и сильные стороны, чтобы вытащить себя за парик из болота (не зря волейболисты жалуются на мошкару и душность бразильской арены). Должно многое совпасть, чтобы Россия одержала волевую победу. Но эта команда выглядит увереннее остальных даже в экспериментальном составе, так что коэффициент 6,40 на итоговую победу после поражения в первой партии абсолютно оправдан. Пусть боятся игроки на старте матча, вам нужно лишь верить.

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