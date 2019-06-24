В матче 12-го тура предварительного раунда Лиги наций мужская сборная России уступила Бразилии – 0:3.

Первые две партии южноамериканцы взяли легко – 25:17 и 25:21. Лишь в третьем сете завязалась упорная борьба, но и его бразильцы оставили за собой – 28:26.

Бразилия превзошла Россию как в атаке (39:33), так и при игре на блоке (6:4). В составе победителей 12 очков набрал Уоллес, 11 – Рикардо Лукарелли. В сборной России самыми результативными стали Иван Яковлев и Ильяс Куркаев – по 10 баллов.

Сборная России потерпела третье поражение при девяти победах и опустилась на четвертое место.

В «Финал шести» помимо хозяев американцев выйдут пять лучших команд предварительного раунда.

Россия против Бразилии – что нужно знать перед главным волейбольным матчем года

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