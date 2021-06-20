20.06.21
Южная Корея (ж)Южная Корея (ж)
Не ранее
19:00
Нидерланды (ж)Нидерланды (ж)
Лига наций. Предварительный раунд • Тур 15
Таблица
Перед матчем

Южная Корея - Нидерланды

Волейбол Следите за матчем Южная Корея (ж) – Нидерланды (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 20 июня 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Южная Корея (ж) и Нидерланды (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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