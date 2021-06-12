12.06.21
Доминиканская Республика (ж)Доминиканская Республика (ж)
Не ранее
20:00
Италия (ж)Италия (ж)
Лига наций. Предварительный раунд • Тур 10
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Доминиканская Республика - Италия

Волейбол Следите за матчем Доминиканская Республика (ж) – Италия (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 12 июня 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Доминиканская Республика (ж) и Италия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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