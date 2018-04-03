Серегей Тетюхин объявил о завершении карьеры

42-летний волейболист Сергей Тетюхин объявил, что завершит игровую карьеру в конце сезона-2017/18.

«Это мой последний сезон. То есть, мне осталось провести всего лишь несколько матчей. Года все-таки берут свое. Организм на некоторые импульсы реагирует все хуже и хуже.

Понимаю, что затягивать с этим не стоит. Повесить бутсы, или в моем случае кеды, нужно вовремя. Думаю, момент настал. Пора мне уходить и дать молодежи возможность развиваться спокойно», – цитирует Тетюхина «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Тетюхин выступает за команду «Белогорье». Он по 10 раз побеждал в чемпионате и Кубке России, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и один раз клубный чемпионат мира.

В 2012 году Тетюхин в составе сборной России стал победителем Олимпийских игр в Лондоне.

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