Русские волейболистки станут богаче

Всероссийская федерация волейбола объявила о сотрудничестве с букмекерской компанией «Бинго-Бум».

БК выступит официальным партнером женской сборной России на предстоящем чемпионате мира, в Лиге наций-2019, а также на «Финале четырех» Кубка России-2018.

ВФВ и «Бинго-Бум» планируют развитие и привлечение внимания к волейболу за счет различных акций и мероприятий, сообщается в пресс-релизе обоих сторон.

Волейбольный чемпионат мира среди женских команд пройдет в сентябре 2018 года в Японии.

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