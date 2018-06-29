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Русские волейболистки станут богаче
Все благодаря новым партнерам.
Всероссийская федерация волейбола объявила о сотрудничестве с букмекерской компанией «Бинго-Бум».
БК выступит официальным партнером женской сборной России на предстоящем чемпионате мира, в Лиге наций-2019, а также на «Финале четырех» Кубка России-2018.
ВФВ и «Бинго-Бум» планируют развитие и привлечение внимания к волейболу за счет различных акций и мероприятий, сообщается в пресс-релизе обоих сторон.
- Волейбольный чемпионат мира среди женских команд пройдет в сентябре 2018 года в Японии.
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