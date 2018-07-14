Русская волейболистка 10 лет хотела сменить пол и в итоге все же сменила

Белорусская волейболистка Виктория Гурова рассказала о том, что чемпионка мира 2006 года в составе сборной России Наталья Куликова сменила пол.

«В Череповце пересекалась с Наташей Куликовой, которая в 2006-м выиграла чемпионат мира. В Макса переделалась – сменила пол! Она все время хотела мальчиком быть. Внешне стала еще сильнее похожа на мужчину. В раздевалке рядом с тобой – почти что парень!

Носила мужскую одежду. Попросила, чтобы ее называли не Наташей, а Максом. Было непривычно так к ней обращаться. Особенно тренеру Владимиру Дмитриевичу Пилипенко. Этот Макс Куликов, по-моему, и женился недавно официально», – приводит слова Гуровой «Прессбол».

О том, что Куликова хочет сменить пол, сообщалось еще 10 лет назад – например, в 2008 году расследование о российской волейболистке опубликовал польский таблоид Super Express, и его растиражировали российские СМИ.

В настоящий момент 36-летняя Куликова выступает за «Маккаби» из Хайфы.

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