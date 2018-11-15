Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022-м

После футбольного чемпионата мира Россия примет международный турнир по волейболу.

15 ноября на Конгрессе ФИВБ в Канкуне Международная федерация волейбола выбрала заявку России на проведение чемпионата мира-2022 среди мужских команд.

«Наша страна имеет богатейшую историю организации главных спортивных турниров – это чемпионаты мира по волейболу 1952 и 1962 года, Олимпиада-80 в Москве, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу.

За это время в СССР, а позже в Россию, приезжали бороться за золотые медали крупнейших международных соревнований лучшие спортсмены по многим видам спорта. И теперь эту славную плеяду продолжит чемпионат мира по волейболу среди мужских команд», – заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Дату проведения чемпионата мира, а также города-хозяева турнира станут известны в феврале 2019-го.

На матчи ЧМ претендуют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

Постсоветская Россия впервые примет ЧМ по волейболу.

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