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Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022-м

Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022-м
Eurosport

4 мин. назад

Каждые 4 года в стране новый мундиаль.

После футбольного чемпионата мира Россия примет международный турнир по волейболу.

15 ноября на Конгрессе ФИВБ в Канкуне Международная федерация волейбола выбрала заявку России на проведение чемпионата мира-2022 среди мужских команд.

«Наша страна имеет богатейшую историю организации главных спортивных турниров – это чемпионаты мира по волейболу 1952 и 1962 года, Олимпиада-80 в Москве, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу.

За это время в СССР, а позже в Россию, приезжали бороться за золотые медали крупнейших международных соревнований лучшие спортсмены по многим видам спорта. И теперь эту славную плеяду продолжит чемпионат мира по волейболу среди мужских команд», – заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

  • Дату проведения чемпионата мира, а также города-хозяева турнира станут известны в феврале 2019-го.
  • На матчи ЧМ претендуют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.
  • Постсоветская Россия впервые примет ЧМ по волейболу.
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