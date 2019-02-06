Саратовский волейбольный клуб не продлил визу сербской спортсменке. Ее депортировали из России

В декабре прошлого года титулованная сербская волейболистка Сладжана Эрич подписала контракт с клубом «Протон-Саратов» до конца сезона. 35-летняя легионер отыграла за клуб восемь матчей (последний 20 января против «Ленинградки») и исчезла.

По информации «КП-Саратов», саратовский клуб не отследил сроки годности документов спортсменки и не оформил их вовремя. При перелете в Челябинск на игру 27 января Сладжану задержали при проверке документов в аэропорту Шереметьево. Волейболистку продержали три дня, после чего решением суда депортировали из страны за нарушение миграционного законодательства.

Руководство клуба сначала объяснило отсутствие Эрич болезнью. Позже менеджер клуба Андрей Афиногенов сказал, что комментариев не будет. «Это закрытая информация», – объяснил сотрудник.

Саратовская команда создана осенью 2018-го на базе «Протона-БАЭС».

Ей грозит перспектива покинуть Суперлигу по итогам сезона.

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