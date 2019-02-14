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Эта 18-летняя румынка обожает две вещи – волейбол и купальники. Исследуй ее инстаграм
Красота как она есть.
Сибилл Наоми – 18-летняя румынская волейболистка, выступающая на позиции либеро за команду «Агролэнд Тимишоара». Она не только радует поклонников клуба своей игрой, но и ведет очень яркий и привлекательный инстаграм.
Ниже – 10 самых сочных фотографий Сибиллы. Осторожно, возможен неконтролируемый выплеск адреналина!
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