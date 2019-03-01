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Финский тренер Туомас Саммелвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу

Финский тренер возглавил сборную России по волейболу
Eurosport

37 мин. назад

Нашлась замена Сергею Шляпникову.

Федерация волейбола России объявила о новом назначении на пост главного тренера мужской сборной.

Команду возглавил финский коуч Туомас Саммелвуо. Тренеру 43 года, с 2016 года он тренирует кемеровский «Кузбасс».

Выбор был сделан на экспертном совете ВФВ. Помимо Саммелвуо, на пост тренера претендовали возглавляющий петербургский «Зенит» Александр Климкин, Лоренцо Бернарди и Слободан Ковач. Большинство голосов в борьбе с Климкиным получил финн.

  • Саммелвуо – единственный финн, побеждавший в Лиге чемпионов.
  • Чемпионат мира 2018 года сборная России завершила без медалей.
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