Финский тренер Туомас Саммелвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу

Федерация волейбола России объявила о новом назначении на пост главного тренера мужской сборной.

Команду возглавил финский коуч Туомас Саммелвуо. Тренеру 43 года, с 2016 года он тренирует кемеровский «Кузбасс».

Выбор был сделан на экспертном совете ВФВ. Помимо Саммелвуо, на пост тренера претендовали возглавляющий петербургский «Зенит» Александр Климкин, Лоренцо Бернарди и Слободан Ковач. Большинство голосов в борьбе с Климкиным получил финн.

Саммелвуо – единственный финн, побеждавший в Лиге чемпионов.

Чемпионат мира 2018 года сборная России завершила без медалей.

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