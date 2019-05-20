Владимир Кондра – советский волейболист и олимпийский чемпион 1980 года. У мужчины есть очаровательная дочь, которая небезызвестна в мире шоу-бизнеса.

Лера Кондра работала ведущей в различных телепрограммах на российским ТВ. Например, радовала зрителей передачи «Top Sexy с Лерой Кондра» на канале Music Box. Также она снималась в кино («Любовь в большом городе 2») и снималась в клипах у Гуфа и Dino MC.

Сейчас девушка много отдыхает и снимается для глянцевых журналов. Каждый обязан насладиться ее красотой.

Владимиру Кондре 68 лет, последний раз он работал в 2012 году тренером московского «Динамо»-2.

В финале Олимпийских игр-80 сборная СССР со счетом 3:1 одолела команду ГДР и завоевала золото.

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