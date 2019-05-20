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Лера Кондра – дочь чемпиона Игр-80. Она вела «Top Sexy» и снималась в клипах Гуфа
Роковая женщина.
Владимир Кондра – советский волейболист и олимпийский чемпион 1980 года. У мужчины есть очаровательная дочь, которая небезызвестна в мире шоу-бизнеса.
Лера Кондра работала ведущей в различных телепрограммах на российским ТВ. Например, радовала зрителей передачи «Top Sexy с Лерой Кондра» на канале Music Box. Также она снималась в кино («Любовь в большом городе 2») и снималась в клипах у Гуфа и Dino MC.
Сейчас девушка много отдыхает и снимается для глянцевых журналов. Каждый обязан насладиться ее красотой.
- Владимиру Кондре 68 лет, последний раз он работал в 2012 году тренером московского «Динамо»-2.
- В финале Олимпийских игр-80 сборная СССР со счетом 3:1 одолела команду ГДР и завоевала золото.
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