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Капитан сборной Польши заявил, что не считает иранцев за нацию, и получил 6-матчевый бан
Странно, что не отстранили до конца карьеры.
Капитан сборной Польши по волейболу Михал Кубяк получил дисквалификацию на шесть игр за оскорбительные высказывания об иранских спортсменах.
«Я потерял уважение к народу Ирана. Для меня не существует такой нации, они – это просто дерьмо. Они гордо называют себя персами, а не арабами. А на самом деле они просто лещи. Иногда нам приходится с ними играть, но для меня их не существует», – заявил Кубяк в эфире программы «Prawda Siatki».
Дисциплинарный комитет Польского волейбольного союза (PZPS) признал игрока виновным в дисциплинарном нарушении – теперь он не поможет команде в ближайших шести матчах.
- Кубяк при этом отметил, что его слова относились только к волейболистам и шовинистически настроенным болельщикам – то есть к иранцам, с которыми он сталкивался лично.
- На клубном уровне Кубяк выступает за китайский «Бэйцзин Байк Моторс».
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