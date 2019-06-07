Капитан сборной Польши заявил, что не считает иранцев за нацию, и получил 6-матчевый бан

Капитан сборной Польши по волейболу Михал Кубяк получил дисквалификацию на шесть игр за оскорбительные высказывания об иранских спортсменах.

«Я потерял уважение к народу Ирана. Для меня не существует такой нации, они – это просто дерьмо. Они гордо называют себя персами, а не арабами. А на самом деле они просто лещи. Иногда нам приходится с ними играть, но для меня их не существует», – заявил Кубяк в эфире программы «Prawda Siatki».

Дисциплинарный комитет Польского волейбольного союза (PZPS) признал игрока виновным в дисциплинарном нарушении – теперь он не поможет команде в ближайших шести матчах.

Кубяк при этом отметил, что его слова относились только к волейболистам и шовинистически настроенным болельщикам – то есть к иранцам, с которыми он сталкивался лично.

На клубном уровне Кубяк выступает за китайский «Бэйцзин Байк Моторс».

«Дайте вы нам поиграть, сволочи. Противно». Волейболистка из Нижнего прокляла русское судейство

Качай приложение Eurosport для iOS или Android