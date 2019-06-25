Жгучая брюнетка из Бразилии. Она тащит волейбольную сборную и олицетворяет нежность на фото
Жаклин Карвальо – жаркая девушка из жаркой страны.
35-летняя волейболистка «Гремио» Жаклин Карвальо – одна из самых титулованных действующих представительниц своего спорта.
Девушка дважды побеждала на Олимпийских играх (Пекин-2008 и Лондон-2012), дважды брала со сборной серебро чемпионатов мира, а еще трижды – золото в Гран-при.
А еще Жаклин обожает своих поклонников – иных объяснений тому, что она постоянно постит жаркие фото в инстаграм, просто нет.
- Карвальо начала профессиональную карьеру в 1997-м.
- За «Гремио» девушка выступает с 2009 года.
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