Российский волейболист Павел Мороз был дисквалифицирован на полтора года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен кокаин. Об этом сообщили ТАСС в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

«Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a).

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Информация о нарушении официально обнародована», – сообщил собеседник ТАСС.

32-летний Мороз выступал за МГТУ (2004-2010), «Кузбасс» (2010-2013), новосибирский «Локомотив» (2013-2015), южнокорейский «Инчхон Эйр Джамбос» (2015-2016), «Урал» (2016-2017), «Факел» (2017-2018), и «Динамо-ЛО» (2018).

Мороз – серебряный призер чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна – Клубного чемпионата мира (2013).

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