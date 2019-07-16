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Российский волейболист Мороз дисквалифицирован на полтора года за кокаин

Российский волейболист Мороз дисквалифицирован на полтора года за кокаин
Eurosport

33 мин. назад

Пошел по стопам Адриана Муту.

Российский волейболист Павел Мороз был дисквалифицирован на полтора года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен кокаин. Об этом сообщили ТАСС в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

«Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a).

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Информация о нарушении официально обнародована», – сообщил собеседник ТАСС.

  • 32-летний Мороз выступал за МГТУ (2004-2010), «Кузбасс» (2010-2013), новосибирский «Локомотив» (2013-2015), южнокорейский «Инчхон Эйр Джамбос» (2015-2016), «Урал» (2016-2017), «Факел» (2017-2018), и «Динамо-ЛО» (2018).
  • Мороз – серебряный призер чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна – Клубного чемпионата мира (2013).

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