Волейболистки России победили Корею после 0-2 по сетам и пробились на Олимпиаду

Женская сборная России по волейболу с величайшим трудом оформила путевку на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

В решающем туре квалификации девушки обыграли Южную Корею, при этом проигрывая по сетам 0-2 и 18:22 в третьей партии. На тай-брейке представительницы России также уступали в два очка.

Самыми результативными в составе сборной России стали Наталья Гончарова (20 очков) и Ирина Фетисова (17).

Русские волейболистки выиграли три матча квалификации их трех. Ранее они обыграли Мексику (3-0) и Канаду (3-0).

На последней Олимпиаде в Рио-2016 национальная команда уступила Сербии в четвертьфинале со счетом 0-3.

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