Капитан сборной России Евгения Старцева прокомментировала победу над Южной Кореей в квалификационном турнире и выход команды на Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Хочется сматериться и сказать: «Да ну нахер эту тактику», но это… Это была не очень хорошая игра, но это был наш характер», – заявила связующая журналистам после матча.

Россия 4 августа встречалась с Южной Кореей за выход на Олимпиаду-2020. У обеих команд было по шесть очков в квалификационном турнире в Калининграде. Русские волейболистки уступали 0-2 по сетам и проигрывали в третьем 11:16 и 18:22. Однако хозяйки площадки взяли семь очков подряд и следом выиграли четвертый сет. На тай-брейке Россия вновь летела со счетом 9:11, но затем сделала рывок 6:0 и прошла кореянок.

Помимо русской сборной в других отборах на Игры-2020 отобрались Сербия, США, Бразилия, Италия и Китай.

Один из мужских олимпийских квалификационных турниров пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа.

Волейболистки России победили Корею после 0-2 по сетам и пробились на Олимпиаду

Качай приложение Eurosport для iOS или Android