Ассоциация волейбола Южной Кореи подаст официальную жалобу на действия помощника главного тренера женской сборной России Серджио Бузато.

После матча олимпийского квалификационного турнира Россия – Корея итальянец Бузато во время празднования растянул указательными пальцами уголки глаз и изобразил человека монголоидной расы.

Серджио Бузато, Россия – Южная Кореяfacebook

«Мы пытаемся подтвердить, последует ли за этим действием какое-либо наказание от Международной федерации волейбола. Ассоциация предпринимает такие действия, чтобы подобные жесты впредь не повторялись», – говорится в заявлении корейских волейбольных чиновников. Письмо направлено руководству FIVB и Всероссийской федерации волейбола.

В кодексе ФИФА за расистские жесты предусмотрено наказание. В 2017-м полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона за подобную выходку в товарищеском матче с Южной Кореи получил пятиматчевую дисквалификацию, но у FIVB нет особых прописанных правил, которые запрещали бы расистские или дискриминирующие поступки на играх.

Россия в матче с Южной Кореей обеспечила место на Олимпийских играх-2020 в Токио. Русские волейболистки уступали 0-2 по сетам, проигрывали 18:22 в третьей партии, но все же вырвали победу в решающей встрече на тай-брейке – 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).

Серджио Бузато работает в России с 2004 года. Он помогает не только женской сборной, но и тренеру мужской команды Туомасу Саммельвуо. В качестве ассистента Владимира Алекно Бузато принес России золото Олимпийских игр-2012.

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