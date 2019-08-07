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Тренер России растянул глаза после победы над Южной Кореей, азиаты пожалуются в FIVB

Тренер России растянул глаза после победы над Южной Кореей, азиаты пожалуются в FIVB
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Но тренер из Италии.

Ассоциация волейбола Южной Кореи подаст официальную жалобу на действия помощника главного тренера женской сборной России Серджио Бузато.

После матча олимпийского квалификационного турнира Россия – Корея итальянец Бузато во время празднования растянул указательными пальцами уголки глаз и изобразил человека монголоидной расы.

Серджио Бузато, Россия – Южная Корея

Серджио Бузато, Россия – Южная Кореяfacebook

«Мы пытаемся подтвердить, последует ли за этим действием какое-либо наказание от Международной федерации волейбола. Ассоциация предпринимает такие действия, чтобы подобные жесты впредь не повторялись», – говорится в заявлении корейских волейбольных чиновников. Письмо направлено руководству FIVB и Всероссийской федерации волейбола.

В кодексе ФИФА за расистские жесты предусмотрено наказание. В 2017-м полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона за подобную выходку в товарищеском матче с Южной Кореи получил пятиматчевую дисквалификацию, но у FIVB нет особых прописанных правил, которые запрещали бы расистские или дискриминирующие поступки на играх.

  • Россия в матче с Южной Кореей обеспечила место на Олимпийских играх-2020 в Токио. Русские волейболистки уступали 0-2 по сетам, проигрывали 18:22 в третьей партии, но все же вырвали победу в решающей встрече на тай-брейке – 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).
  • Серджио Бузато работает в России с 2004 года. Он помогает не только женской сборной, но и тренеру мужской команды Туомасу Саммельвуо. В качестве ассистента Владимира Алекно Бузато принес России золото Олимпийских игр-2012.

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