Сборная России по волейболу обыграла Иран в третьем туре олимпийской квалификации и отобралась на Игры 2020 года в Токио.

Матч в Санкт-Петербурге завершился в трех сетах – 25:19, 25:23, 25:23. Самым результативным игроком стал Максим Полетаев из «Кузбасса» – 19 очков.

Ранее сборная России обыграла сборные Мексики и Кубы.

На Олимпиаде 2012 года Россия взяла золото, в Рио-2016 – стала четвертой.

Ранее на Игры в Токио пробилась и женская сборная России.

Капитан сборной России – о выходе на ОИ: «Хочется сматериться и сказать: «Ну нахер эту тактику»

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