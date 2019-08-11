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Сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду
Молодцы!
Сборная России по волейболу обыграла Иран в третьем туре олимпийской квалификации и отобралась на Игры 2020 года в Токио.
Матч в Санкт-Петербурге завершился в трех сетах – 25:19, 25:23, 25:23. Самым результативным игроком стал Максим Полетаев из «Кузбасса» – 19 очков.
- Ранее сборная России обыграла сборные Мексики и Кубы.
- На Олимпиаде 2012 года Россия взяла золото, в Рио-2016 – стала четвертой.
- Ранее на Игры в Токио пробилась и женская сборная России.
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