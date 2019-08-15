Международная федерация волейбола расследует жест нескольких игроков мужской сборной Аргентины после финального матча квалификации в Токио-2020. После успешного отбора на Олимпиаду волейболисты сузили глаза на общем фото.

«Мы ждем объяснений от Федерации волейбола Аргентины. Мы хотим быть уверены, что все причастные к этому инциденту полностью понимают, что они обидели многих людей, даже если не хотели этого. Такие жесты неприемлемы и оскорбляют некоторые культуры», – цитирует сообщение FIVB Insidethgames.

Игрок сборной Аргентины Факундо Конте позже извинился за жест.

Ранее таким же жестом выход на Олимпиаду отметил тренер сборной России Серджио Бузато.

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