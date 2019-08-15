Сборная Аргентины отметила отбор в Токио-2020 расистским жестом. Ранее это же сделал тренер России
Международная федерация волейбола требует объяснений.
Международная федерация волейбола расследует жест нескольких игроков мужской сборной Аргентины после финального матча квалификации в Токио-2020. После успешного отбора на Олимпиаду волейболисты сузили глаза на общем фото.
«Мы ждем объяснений от Федерации волейбола Аргентины. Мы хотим быть уверены, что все причастные к этому инциденту полностью понимают, что они обидели многих людей, даже если не хотели этого. Такие жесты неприемлемы и оскорбляют некоторые культуры», – цитирует сообщение FIVB Insidethgames.
- Игрок сборной Аргентины Факундо Конте позже извинился за жест.
- Ранее таким же жестом выход на Олимпиаду отметил тренер сборной России Серджио Бузато.
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