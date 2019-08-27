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17-летнюю волейболистку юниорской сборной России изнасиловали трое полицейских
Отвратительная история.
Трое полицейских в Витязево, что находится около Анапы, изнасиловали 17-летнюю волейболистку из юношеской сборной России. Девушка находилась в спортивно-оздоровительном комплексе на берегу Черного моря, где проходил чемпионат России.
«17-летняя девушка пошла гулять с каким-то парнем. Они уединились на пляже, там их застала полиция. Молодые люди целовались. Парень сбежал сразу. Девушку полицейские задержали, грозились рассказать тренеру о непристойном поведении в общественном месте, обещали неприятности. А в итоге принудили к сексу. Один караулил, пока двое других воспользовались девушкой», – рассказал источник «КП».
- На полицейских уже завели уголовное дело, их уволили из органов внутренних дел.
- Начальник отдела МВД России по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.
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