Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков покинул пост. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сержио Бузато.

«Причиной ухода российского специалиста стали проблемы со здоровьем. Конечно, не все получилось, так как планировалось, но во время нахождения Вадима Анатольевича на посту главного тренера было много хорошего. Панков останется в тренерской обойме ВФВ, вероятнее всего, в качестве тренера молодежных и университетских команд», – сказал глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

При Панкове сборная России отобралась на Олимпиаду, но вылетела уже в 1/4 финала Евро-2019.

Базуто отбыл дисквалификацию на три матча за расистский жест – после заключительного матча олимпийского отбора против Кореи он сузил глаза.

Тренер женской сборной России по волейболу отстранен на 3 матча за расистский жест

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