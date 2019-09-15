Легендарная волейболистка сборной России, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын.

«Сегодня в 02:52 ночи Екатерина родила мальчика. Все прошло хорошо. Рост малыша 57 см, вес – 4,2 кг. Будем готовить будущего игрока для сборной России по волейболу», – сказал «Р-Спорт» супруг Екатерины Михаил Мукасей.

Гамова завершила игровую карьеру в 2016 году, перешла на работу во Всероссийскую федерацию волейбола. Это ее первый ребенок.

Екатерина Великая – двукратная чемпионка мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), дважды финалистка Олимпийских игр (2000, 2004).

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