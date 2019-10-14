В матче девятого тура Кубка мира по волейболу Бразилия обыграла Польшу в пяти сетах.

Зато главный хайлайт игры – однозначно за поляками. Волейболист неудачно выполнил прием, его партнер попытался спасти ситуацию, сыграв ногой, но выбил мяч за пределы площадки. Мужчина, ошибившийся на приеме, не растерялся, перепрыгнул рекламный щит и запулил мяч над сеткой, находясь спиной к полю. Все было не зря – очко досталось Польше.

Бразилия идет на первом месте без поражений.

Польша – на втором, для действующих чемпионов мира это был второй проигрыш.

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