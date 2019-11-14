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Бузато назначен тренером женской сборной России по волейболу

Бузато назначен тренером женской сборной России по волейболу
Eurosport

20 мин. назад

Итальянец избавился от приставки И.О.

Итальянский тренер Сержио Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу.

Фактически коуч руководит командой с 10 сентября – тогда сборную покинул Вадим Панков, и Бузато временно принял его обязанности. Сержио привел команду к бронзе на прошедшем Кубке мира в Японии.

«Утверждение Бузато прошло, он единогласно был утвержден главным тренером женской сборной», – цитирует президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко РИА «Новости».

  • Базуто отбыл дисквалификацию на три матча за расистский жест – после заключительного матча олимпийского отбора против Кореи он сузил глаза.
  • Специалист будет готовить команду к Олимпиаде-2020 в Токио.

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