Бузато назначен тренером женской сборной России по волейболу
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Итальянский тренер Сержио Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу.
Фактически коуч руководит командой с 10 сентября – тогда сборную покинул Вадим Панков, и Бузато временно принял его обязанности. Сержио привел команду к бронзе на прошедшем Кубке мира в Японии.
«Утверждение Бузато прошло, он единогласно был утвержден главным тренером женской сборной», – цитирует президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко РИА «Новости».
- Базуто отбыл дисквалификацию на три матча за расистский жест – после заключительного матча олимпийского отбора против Кореи он сузил глаза.
- Специалист будет готовить команду к Олимпиаде-2020 в Токио.
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