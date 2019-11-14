Итальянский тренер Сержио Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу.

Фактически коуч руководит командой с 10 сентября – тогда сборную покинул Вадим Панков, и Бузато временно принял его обязанности. Сержио привел команду к бронзе на прошедшем Кубке мира в Японии.

«Утверждение Бузато прошло, он единогласно был утвержден главным тренером женской сборной», – цитирует президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко РИА «Новости».

Базуто отбыл дисквалификацию на три матча за расистский жест – после заключительного матча олимпийского отбора против Кореи он сузил глаза.

Специалист будет готовить команду к Олимпиаде-2020 в Токио.

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