Признайтесь, вы мало знаете про женский волейбол в Турции? Пора знакомиться. Например, с доигровщиком сборной Турции и «Бешикташа» Мислиной Килич. До «орлов» девушка выступала за «Туркиш Эйрлайнс» и «Галатарасарай». Вероятно, Килич устраивали обструкцию на стамбульском дерби, но за такую красоту можно простить все.

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