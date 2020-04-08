Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал меры предосторожности, введенные в России из-за угрозы распространения коронавируса.

– Как проводите время в самоизоляции?

– А мне-то что мучиться? Я живу в своем доме в Новой Москве, рядом вся семья, дети. С посторонними не контактирую. Могу погулять во дворе своего дома, на рыбалку разок выходил. Сейчас в беседочке своей сижу, напротив камина. Рядом спартаковский холодильничек, телевизор.

– Как воспринимаете ситуацию с коронавирусом?

– Клоунада какая-то. Я о таких строгих мерах – сидеть дома. Чего сидеть дома-то?

– Люди умирают от коронавируса.

– Люди каждый день умирают и без коронавируса. Но окей, президент ввел такие правила, давайте их соблюдать. Я вот соблюдаю – дома сижу. А где-то в России вообще «сухой закон» ввели из-за коронавируса.

– В Якутии.

– Значит, тяжко людям там. Горбачев вводил уже «сухой закон», из-за этого еще больше народу померло, пили сивуху всякую. Люди сейчас сидят дома, а что им делать дома? У меня вот есть дети, мне есть чем заняться.

– Вы не боитесь этого вируса?

– У меня жена боится. Заставляет руки мыть, когда выношу мусор в своем дворе. При этом я не контактирую с внешним миром. Другое дело – когда ты живешь в многоквартирном доме, когда тронешь кнопку лифта, дверь подъезда и так далее. А чего бояться-то коронавируса? Я не боюсь. Мы все равно все рано или поздно умрем, – приводит слова Спиридонова «Р-Спорт».

Спиридонов – золотой медалист чемпионата Европы-2013 в составе сборной России.

Сейчас Алексей выступает за уфимский «Урал».

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